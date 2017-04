Baureportage Hausmann: Fachmarktzentrum in bester Lage

26.04.2017, 09:38 Uhr

G. Hausmann Immobilien GmbH entwickelte das Projekt "An der Harfe".

Hausmann ist ein steirisches Familienunternehmen in dritter Generation. 1946 in Bruck gegründet, versteht sich Hausmann als Großhändler und erster Ansprechpartner für Handel, Gewerbe und Industrie. Nun geht das Unternehmen als G. Hausmann Immobilien GmbH mit Geschäftsführer Christoph Hausmann neue Wege. Und zwar in Richtung Immobilien- und Projektentwicklung. Der erste Schritt des steirischen Unternehmens ist mit der Entwicklung des Handelsstandortes "An der Harfe", entlang der B 116 in Bruck an der Mur bereits getan. Auf einer Verkaufs- und Dienstleistungsfläche von rund 2.000 Quadratmetern wird den Kunden einiges geboten. Mit den Einzelhändlern dm, Tedi und Bipa sind drei namhafte Mieter auf topmodernen Geschäftsflächen in unmittelbarer Nähe zur Altstadt eingezogen und überzeugen mit modernsten Shopkonzepten und zusätzlichen Dienstleistungen wie Frisör- und Kosmetikstudio (dm) oder Textilreinigung (Bipa). Ergänzt wird das Angebot durch die direkte Nachbarschaft zu Billa. Somit ist das Fachmarktzentrum "An der Harfe" ein Nahversorgungs-Hotspot in bester Stadtlage. Das Gesamtinvestitionsvolumen der G. Hausmann Immobilien GmbH in dieses Projekt beträgt 1,4 Millionen Euro. Mit den Bau- und Innenausbauarbeiten wurden hauptsächlich Betriebe aus der Region beauftragt. "An der Harfe" sichert über 55 Arbeitsplätze im Handel in der Stadt Bruck ab.