Bruck: Kaffeerösterei nicht abgebrannt, Sattelschlepper nicht umgestürzt

21.04.2017, 10:32 Uhr

Bei einem Gewerbebetrieb in der Leobener Straße hatte sich bei einem LKW der Sattelauflieger vom Zugfahrzeug gelöst und drohte umzustürzen. Per Seilwinde und SRF Ladekran wurde der Sattelauflieger gesichert. In weiterer Folge war es möglich, die Stützen auszufahren. So war die Gefahr des Umkippens gebannt. Die Zugmaschine konnte den Sattelauflieger wieder aufnehmen und zur Laderampe zurückfahren. Die Ladung blieb praktisch unbeschadet.Bei beiden Einsätzen waren vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Bruck und insgesamt 19 Mann beschäftigt.