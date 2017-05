Der Bundeskanzler eröffnete die Reha-Bruck

05.05.2017, 11:26 Uhr

Unter Beisein des Bundeskanzlers wurde am Donnerstag die ambulante Reha Bruck offiziell eröffnet.

Die große Bedeutung des österreichweiten Pilotprojektes "Reha Bruck" zeigte sich unter anderem an der hochkarätigen Besetzung der offizellen Eröffnungsfeier am vergangenen Donnerstag: Bundeskanzler Christian Kern, Bundesminister Jörg Leichtfried, Landesrat Hans Seitinger und zahlreiche Regional- und Lokalpolitiker waren gekommen, um die österreichweit einzige Einrichtung für ambulante Rehabilitation mit sieben Indikationen zu bestaunen. Empfangen wurden die Gäste von Silvia Wolfsteiner, sozusagen der "Mutter" des Projektes und Leiterin der Reha. Sie nutzte die Gelegenheit und führte die Delegation stolz durch die neu errichteten Räumlichkeiten in der Franz Gruber-Gasse.

Zuvor jedoch lud die Hausherrin zur Pressekonferenz mit Bürgermeister Hans Straßegger, Stadtwerke-GF Robert Gschaidbauer, dem ärztlicher Leiter der Reha Bruck Gerald Zenker und Peter Stix sowie Brigitte Putz (Sanlas-Holding), in der das Konzept kompakt präsentiert wurde. Zenker betonte dabei wie wichtig es sei, im Bereich der Reha mit der Zeit zu gehen. "Gerade in der Medizin hat sich in den letzten Jahren enorm viel in hoher Geschwindigkeit verändert. Mit diesem Tempo müssen wir auch in der Rehabiliation mithalten und diese anpassen. Mit der ambulanten Reha gelingt es uns, Menschen schnellstmöglich in ihre gewohnte Umgebung wiedereinzugliedern und dauerhaft ihren Lebensstil zu verändern", so Primar Gerald Zenker. Ziel sei es, die Zahl der Frühpensionierungen durch ein kompaktes Programm zu senken und auch die Kosten im Pflegegeldbereich zu minimieren.Die derzeit 60 Mitarbeiter des multiprofessionellen Teams kümmern sich auf insgesamt 1.500 m² Gesamtfläche um die Patienten der Rehaphase II und III in den Bereichen Herz-Kreislauf, Orthopädie, Pulmologie und Stoffwechsel. Kooperationspartner im Haus ist die Sanlas-Holding, die ihrerseits die Bereiche Psychiatrie, Neurolgie und Onkologie abdeckt. Einzugsgebiet ist die Obersteiermark im Bereich Mürz- und Murtal.