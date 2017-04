Der Klassenkampf hat nun ein Ende

28.04.2017, 00:00 Uhr

Anlässlich des Tages der Arbeitgeber am 30. April präsentiert die Wirtschaftskammer eine neue Studie.

Eine von der Wirtschaftskammer Steiermark in Auftrag gegebene Studie unter 500 Arbeitgebern und Arbeitnehmern hat eine interessante Erkenntnis zu Tage gefördert: Rund 94 Prozent der Arbeitgeber und 78 Prozent der Arbeitnehmer bezeichnen das Miteinander in ihren jeweiligen Betrieben als (sehr) gut. "Das ist natürlich sehr erfreulich, denn damit gehört der Mythos des Klassenkampfes zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wie er früher oft mitunter auch künstlich heraufbeschworen wurde, der Vergangenheit an", zeigt sich Franz Skazel, Regionalstellenobmann-Stv. der Wirtschaftskammer (WK) in Mürzzuschlag, erfreut.Als erschwerende Einflüsse werden laut Studie vor allem die Bürokratie und der zunehmende Kostendruck angegeben. Um das Miteinander im Arbeitsleben zu erleichtern sei die dringlichste Maßnahme die Senkung der Lohnnebenkosten, antworten 96 Prozent der Arbeitgeber und 87 Prozent der Arbeitnehmer.

Die vorhandene Kluft zwischen den beiden Fronten zeigte sich in der Vergangenheit vor allem rund um die 1. Mai-Feiern. "Der Tag der Arbeit ist in den letzten Jahren zum Tag der Arbeitnehmer hochstilisiert worden. Die Arbeitgeber sind dabei oft auf der Strecke geblieben. Daher wurde der 30. April von uns zum Tag der Arbeitgeber ernannt", so Skazel weiter.Dabei sei es enorm wichtig, den Unternehmern für ihren Einsatz zu danken, so Peter Herbitschek, denn: "Wir bemühen uns Arbeitsplätze zu schaffen und bieten den Arbeitnehmern Einiges. Wir brauchen aber auch engagierte Mitarbeiter, um unsere Geschäfte abwickeln zu können. D.h. wir wollen alle dasselbe, ziehen alle an einem Strang." Und auch Unternehmer Rupert Mandl ist der Meinung, dass es nur im guten Miteinander funktionieren kann. "Ich muss mich auf meine Mitarbeiter verlassen können, vor allem in einem kleineren Betrieb funktionierts nur so."Regionalstellenleiterin Martina Romen-Kierner verwies dann noch auf interessantes Zahlenmaterial: "In der Steiermark beschäftigen von 70.333 Unternehmen 27.242 als Arbeitgeber im Land 362.685 Menschen. In unserem Bezirk sind es 1.912 Betriebe, in welchen 23.460 Menschen Arbeit finden. Nach der Industrie mit rund 9.500 Beschäftigen ist die Sparte Gewerbe und Handel mit nahezu 7.000 Beschäftigen und der Sparte Handel und Tourismus mit rund 2.380 Beschäftigten der größte Arbeitgeber."