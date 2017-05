Die Jagd im Visier

03.05.2017, 13:11 Uhr

Der Vortragende Fritz Wolf, zertifizierter Wald- und Jagdpädagoge, beschäftigte sich in seinem Impulsvortrag mit dem Bild der Jagd in der Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie die Jagd wieder mehr Rückhalt in der Gesellschaft gewinnen kann. Dabei stellte der Jäger aus Berufung, wie er sich selbst bezeichnet, durchaus kritische Fragen, etwa danach, ob die Jagd noch zeitgemäß ist und was ohne Jagd passieren würde. Warum sich Jägerinnen und Jäger heute zunehmend für ihr jagdliches Tun rechtfertigen müssen, begründete Fritz Wolf unter anderem mit der zunehmenden Urbanisierung der heutigen Gesellschaft. Gleichzeitig nimmt aber das Wissen über Zusammenhänge und Abläufe in der Natur ab:,,Dabei gehen die Geschöpfe in der Natur nicht liebevoll miteinander um – schon gar nicht Räuber und Beute!“Eine weitere Ursache für den kritischen Blick der Öffentlichkeit auf die Jagd sieht Fritz Wolf auch in der Verdrängung des Themas Tod aus dem Alltag. Er schilderte sein eigenes Aufwachsen im bäuerlichen Umfeld und den selbstverständlichen Umgang mit der Tötung von Tieren zur Gewinnung von Fleisch:„Mama-Schnitzel und Papa-Schnitzel zeugen im Kühlregal keine Kinder-Schnitzel!“ Heute wird aus seiner Sicht häufig versucht, die Entstehungsgeschichte von Fleisch, Wurst & Co zu verschweigen und die Notwendigkeit des Tötens von Tieren zur Fleischgewinnung dringt nicht mehr in das Bewusstsein der Konsumenten.Zur verantwortungsvoll ausgeübten Jagd gehört neben vielen anderen Dingen wie Schaffung und Erhaltung von Lebensräumen, Beobachten des Wildes, Errichtung und Pflege von Reviereinrichtungen, Nachsuchen von Kfz-Fallwild eben auch das Erlegen von Wild. Pro erlegtem Stück wenden Jägerinnen und Jäger aber etwa 20 Stunden auf. Der Schuss und damit das Erlegen dauern gerade einmal den Bruchteil einer Sekunde.

Die Wildbiologin Veronika Grünschachner-Berger strich heraus, wie wichtig die Kommunikation auf Augenhöhe mit den anderen Naturnutzern ist :“Gemeinsames Hinausgehen in die Natur und feststellen, dass der andere auch nur ein Mensch ist“, empfiehlt sie zum Abbauen gegenseitiger Feindbilder.Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof sah viele Herausforderungen auf sich Zukommen – die Kommunikation nach außen sei enorm wichtig. Den Menschen müsse wieder nähergebracht werden, was Jagd wirklich bedeutet: „Erzählen wir mehr über die 20 Stunden, was sich da abspielt, wenn wir draußen sind - nicht nur über den Bruchteil einer Sekunde, in welcher der Schuss fällt!“Franz Kesselstatt, Vizepräsident des Steirischen Jagdschutzvereins ist ebenfalls davon überzeugt, dass die aktive Kommunikation nach außen ein wichtiges Thema für die Zukunft der Jägerschaft sein wird. Einen wichtigen Schritt in diese Richtung hat die Brucker Zweigstelle des Jagdschutzvereins bereits gesetzt: Die Hegemeisterin Marion Sarkleti-König wird die künftigen Jungjäger im Bereich Auftritt in der Öffentlichkeit, aber auch in den sozialen Medien im Rahmen der Ausbildung sensibilisieren:„Jeder, der im Jagdkurs sitzt, ist künftiges Aushängeschild der Jagd“.Mit dieser Veranstaltung hat die Jägerschaft bewiesen, dass sie durchaus zur kritischen Selbstbetrachtung bereit ist. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen in die Natur drängen, sind Konfliktsituationen vorprogrammiert. Die Jägerschaft unter der Führung des neuen Landesjägermeisters ist offensichtlich bereit, diese Herausforderungen anzunehmen.