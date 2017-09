Die Krabbelgruppe des ISGS Bruck an der Mur begrüßt ihre Gäste

28.09.2017, 12:48 Uhr

Von den vier ISGS-Bruck an der Mur-Gemeinden, Pernegg, Breitenau, Tragöß-St. Katharein und Bruck organisiert und finanziert, findet die Krabbelgruppe jeden Montag (wenn Schultag) von 9.30 bis 11 Uhr in der Grabenfeldstraße 12a, Bruck an der Mur, statt. Angeleitet wird die Gruppe von einer ausgebildeten Kindergarten– und Sozialpädagogin.Näherer Infos und Anmeldung unter www.isgsbruck.at oder 03862/5432832.