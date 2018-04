Die nächste Rettungssanitäter-Ausbildung startet wieder

20.04.2018, 19:27 Uhr

Zwei Mal im Jahr werden im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag Rettungssanitäter-

Ausbildungen für Freiwillige angeboten. Im Sommer startet der zweite Rettungssanitäter-Lehrgang für dieses Jahr - erstmals mit zwei Startmöglichkeiten.

Wie bereits bei den letzten Kursen werden sich die Kurstage auf die Wochenenden beschränken, um auch Interessenten die Möglichkeit zu geben, die Ausbildung zum/zur Rettungssanitäter/in berufsbegleitend zu absolvieren.Erstmals besteht auch die Möglichkeit mit der Ausbildung entweder in Mürzzuschlag (im Juni) oder in Bruck an der Mur (im August) zu beginnen.Am Rettungsdienst Interessierte können am Donnerstag, 3. Mai, um 18.30 Uhr im Schulungssaal der Ortsstelle Bruck an der Mur, Tragößerstraße 9 zu einer unverbindlichen Vorbesprechung kommen.Anmeldung und weitere Infos: helmut.maier@st.roteskreuz.at.Die Ausbildung zum Rettungssanitäter umfasst 100 Stunden Theorie und 160 Stunden praktische Ausbildung auf einem Einsatzfahrzeug, begleitet durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen.Voraussetzungen für die Teilnahme an der Ausbildung sind neben der Vollendung des 17. Lebensjahres, guten Deutschkenntnissen und der gesundheitlichen Eignung natürlich Freude am Umgang mit Menschen und die Bereitschaft sich regelmäßig ehrenamtlich im Rettungsdienst zu engagieren.