Die Sonne macht es kostenlos

26.04.2017, 09:14 Uhr

Sonnenenergie schont das Klima und die Geldbörse. Ein Umstieg lohnt sich also auf alle Fälle.

Sich die Kraft der Sonne zunutze zu machen, sollte kein Luxus mehr sein, sondern zur Selbstverständlichkeit werden. Warum, erklärt die Klimaschutzkoordinatorin des Landes Andrea Gössinger-Wieser im Gespräch mit der WOCHE.Das beginnt bei der natürlichen Belichtung von Räumen durch große Fenster am Tag und geht bis hin zu thermischen Solaranlagen für die Warmwasserbereitung oderden Fotovoltaikanlagen für die eigene Strom- und Wärmeproduktion. Der Vorteil: Die Sonne schickt uns keine Rechnung und verursacht keine Treibhausgasemissionen.

Hauseigene Sonnen-Kraftwerke

Lüften fast ohne Wärmeverluste

Unabhängigkeit, Umweltbewusstsein und die Bereitstellung von kostenloser und nachhaltiger Energie sind Argumente genug auf die Kraft der Sonne zu setzen. In drei Stunden strahlt die Sonne jene Energiemenge auf die Erde, die die gesamte Weltbevölkerung in einem Jahr verbraucht. Lassen Sie also selbst die Sonne für Sie arbeiten. Dazu gibt es entsprechende Förderungen von den Gemeinden und vom Land Steiermark (siehe Infokasten).Bestehende Heizungen lassen sich vor allem durch thermische Solaranlagen zur Warmwasseraufbereitung im Sommer sehr gut ergänzen. In diesen Monaten muss die für die Warmwasseraufbereitung „überdimensionierte“ Heizung kaum in Betrieb genommen werden und man verlängert so auch die Lebensdauer des Heizkessels. Da heutige Häuser immer besser gedämmt sind und somit einen geringeren Heizwärmebedarf aufweisen, dienen größere Solaranlagen samt Pufferspeicher heutzutage vor allem in der Übergangszeit auch als teilsolare Heizungsunterstützung.Energiespeicher-Batterien bieten die Möglichkeit, die solare Überproduktion am Tag auch zu einem späteren Zeitpunkt nutzen zu können. In der Steiermark haben wir bereits zahlreiche Anlagen im Einsatz und wir erhoffen uns, dass demnächst noch bessere und kostengünstigere Systeme am Markt erhältlich sein werden.Die Sonne liefert uns Tag für Tag Licht und Wärme und schafft so die Grundlage für das Leben auf unserer Erde. Energie aus der Sonne schont die fossilen Energiereserven, ist sauber und umweltfreundlich. Die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom geschieht über Solarzellen einer Photovoltaikanlage. Die in einer hauseigenen Photovoltaikanlage erzeugte Energie kann vor Ort verbraucht werden. Damit ist ein hauseigenes Sonnenkraftwerk auch aus wirtschaftlichen Überlegungen sinnvoll, da der Solarstrom in Bedarfsspitzenzeiten wie beispielsweise in der Mittagszeit zur Verfügung steht und so das Stromangebot aus anderen Energieträgern sinnvoll ergänzen kann. Als Standort eignet sich jede ganzjährig unbeschattete Fläche (z.B. Dach oder Garten), die nicht mehr als 45° von Süden abweicht. Die Fachleute der Stadtwerke Bruck haben langjährige Erfahrung im Bau von Photovoltaikanlagen. Sie sichern die Errichtung eines effizienten, hauseigenen Sonnenkraftwerkes inklusive Einbindung in die elektrische Hausinstallation sowie das öffentliche Stromnetz.Die Solarlüftung nutzt die Energie der Sonne zweifach. Zum einen erwärmt sich die Luft in einem Luft-Kollektor. Zum anderen liefert eine Fotovoltaikzelle den Strom für einen Ventilator, der die erwärmte Luft mit 40 bis 50 Grad ins Haus einträgt. Die Installation der Kollektoren ist unkompliziert, da kein Anschluss ans Stromnetz erforderlich ist. Sobald die Sonne scheint, startet der Ventilator und transportiert automatisch warme, trockene Luft in die angeschlossenen Räume.