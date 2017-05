Ein gelungener Kammermusikabend

04.05.2017, 09:56 Uhr

Bei einem Kammermusikabend demonstrierten die Musiker des renommierten AUREA-Quartetts mit Stücken von Mahler, Mozart und Schumann ihr beeindruckendes musikalisches Können.

Kammermusikwerke

Das renommierte AUREA-Quartett mit Gabriele Vollmer, Elke Chibidziura, Heinz Moser und der lettischen Pianistin Leva Osa konzertierte im Kammermusiksaal der Musikschule Bruck. Ein Kammermusikabend, der den zahlreich erschienen Besuchern sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.Zu Beginn stand Gustav Mahlers einziges Kammermusikwerk, sein Klavierquartett in a- Moll, am Programm - Mahler hatte es mit erst 16 Jahren komponiert. Darauf folgte Mozarts Klavierquartett in g-Moll, das zu seiner Entstehungszeit alle bis dahin gekannten Werke weit überragte und von den Zeitgenossen damals als "zu modern" angesehen wurde. Krönender Abschluss des Konzerts war Schumanns geniales Klavierquartett in Es-Dur, ein Kunstwerk mit wunderschönen Melodien. Es hat seinen emotionalen Höhepunkt im langsamen Satz, der von vielen als der vielleicht schönste der gesamten Kammermusikliteratur angesehen wird. Aber auch kompositorische Finessen und höchste Virtuosität kommen in diesem Werk nicht zu kurz.