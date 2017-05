Ein Rundum-Service für den "M3M"

05.05.2017, 10:15 Uhr

Am 10. Juni geht die 12. Auflage des Mürztaler 3er-Marsches in St. Marein und St. Lorenzen über die Bühne.

Mit einigen Neuerungen wird am Samstag, den 10. Juni mit Beginn um 11 Uhr der 12. Mürztaler 3er-Marsch (kurz: M3M) über die Bühne gehen: Erstmals werden heuer die beiden Gemeinden St. Marein und St. Lorenzen den Marsch für den guten Zweck veranstalten. "Ursprünglich waren die Mitglieder des Vereins 'Freunde des Schusterecks' die Veranstalter. Im vorigen Jahr hat diese Aufgabe der Sportverein übernommen, der aber aufgrund mangelnder Ressourcen heuer nicht mehr in der Lage war, das zu übernehmen. Und so sind eben wir Gemeinden eingesprungen", erklärt Doris Schutting, Bürgermeisterin von St. Marein.

Neue Streckenführung

Es geht um die Idealzeit



Neu ist auch der Start bzw. die Streckenführung. "Wir starten heuer am Sportplatz in St. Marein, im nächsten Jahr wird in St. Lorenzen gestartet; wir werden das künftig abwechselnd machen, um etwas Abwechslung reinzubringen", erklärt Mario Friesenbichler vom Sportverein. Die Strecke verläuft insgesamt auf zehn Kilometern Länge, wobei die landschaftlichen Vorzüge beider Gemeinden zur Geltung kommen sollen. "Insgesamt sind 200 Höhenmeter in drei Abschnitten zu überwinden, die Strecke ist also für jeden leicht zu schaffen", betont Friesenbichler.Mitgemacht werden kann in Dreierstaffeln, die Anmeldung dafür ist ab 10. Mai bis 9. Juni bei folgenden Stellen möglich: Marktgemeindeamt St. Lorenzen, Marktgemeindeamt St. Marein, Drogeriemarkt St. Lorenzen, in der Trafik Geissler St. Marein und bei Gigasport St. Lorenzen. Kosten: 24 Euro pro Staffel.Die Strecke beinaltet mehr oder weniger anspruchsvolle "Sonderprüfungen" und Labestationen, gewertet wird nicht die schnellste Zeit, sondern die Idealzeit (Mittelwert der gesamten gewerteten Teams). Einzige Vorgabe: die Strecke muss innerhalb von fünf Stunden geschafft werden, gestartet wird im Drei-Minuten-Takt. "Wir wollen betonen, dass der Spaß an der Veranstaltung im Mittelpunkt steht", so Andi Steininger.Und Bürgermeister Alois Doppelhofer aus St. Lorenzen dazu: "Wir stellen, so wie jedes Jahr, den Reinerlös einem karitativen Zweck zur Verfügung. Was das heuer sein wird, wissen wir zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht. Wir entscheiden das dann kurzfristig, sollte irgendwo ein Notfall eintreten."Wenn alle Teilnehmer im Ziel sind, gibt es um 18 Uhr eine Siegerehrung im Zielgelände sowie eine anschließende "M3M-Party" mit Livemusik (es spielen die Fölzstoana).