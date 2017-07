Ein Schmuckstück für die Mareiner

21.07.2017, 10:25 Uhr

Nach dem Umbau des Gemeindeamtes präsentiert sich dieses modern, hell und vor allem barrierefrei.

Im Herbst 2016 wurde in St. Marein beschlossen, das in die Jahre gekommene Gemeindeamt umzubauen. Im Dezember wurde dafür die Bewilligung erteilt, im Jänner die Ausschreibungen gestartet und im Februar mit dem Umbau begonnen. Und schon am vergangenen Donnerstag durfte Bürgermeisterin Doris Schutting zur offiziellen Eröffnung der neuen Bürgerservicestelle laden. Bezirkshauptfrau Gabriele Budiman und LAbg. Stefan Hofer gratulierten zum gelungenen Umbau und lobten St. Marein als "Vorzeige-Gemeinde". "St. Marein hat eine positive Bevölkerungsbilanz, ist eine wunderschöne Gemeinde zum Wohnen, liegt verkehrstechnisch gut und weist eine solide wirtschaftliche Basis auf, weil hier ausgezeichnet gewirtschaftet wird. Ich gratuliere zum wunderschönen, gelungenen Werk", streut Budiman Rosen.Bereits im Jahr 1968 wurde das jetzige Amtsgebäude bezogen, daher waren einige Adaptierungen notwendig geworden, so etwa der Einbau eines Liftes oder die Errichtung eines behindertengerechten WCs. Und auch die Bürgerservicestelle musste einer Modernisierung unterzogen werden. "Alles in allem hat uns der Umbau ca. 135.000 Euro gekostet, wobei wir 50.000 Euro an Bedarfzuweisungen vom Land Steiermark erhalten haben", erklärt Schutting.Sämtliche Bauarbeiten wurden übrigens bei laufendem Gemeindebetrieb durchgeführt, weshalb sich die Bürgermeisterin ausdrücklich bei allen Kolleginnen und Kollegen für das aufgebrachte Verständnis bedankte.Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurde auch das neue "Sankt Mareiner Dirndl" präsentiert, das – angelehnt an das Wappen – in den Farben grün oder blau, grau und gelb gehalten ist und auch die Lilie enthält. Und auch dem St. Mareiner Künstler Sascha Meister wurde mit der Eröffnung eine Plattform geboten: Er durfte erstmals seine Fotoausstellung in den neuen Räumlichkeiten präsentieren.Am Ende der Veranstaltung übernahm Diakon Wolfgang Ablasser die Segnung des umgebauten Amtsgebäudes.