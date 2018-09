Eröffnung des BücherJack-Punkts im Büro des Vereins Lichtpunkt

07.09.2018, 12:41 Uhr

Hier werden nicht mehr gebrauchte, brauchbare Bücher gefunden. Einfach „geben & nehmen“. Bringen und selber Lesestoff schnappen!

Der Verein Lichtpunkt in Kooperation mit Theater/Baum/Schere – Bibliothek der Sinne eröffnet am Donnerstag, dem 13. September, um 15 Uhr den neuen BücherJack-Punkt im Büro des Vereins Lichtpunkt, Schmiedgasse 7c in Kapfenberg.Allen lesehungrigen Menschen eröffnet sich ab dann ein Tor zur Bücherwelt. Wieder wird ein Schrank umgeBUCHT und zum nahen Versorger von Literatur aller Arten. Geben und Nehmen – ein Lichtpunkt auch für Bücher.Die Mitglieder sowie die Mitarbeiter des Vereins Lichtpunkt freuen sich auf regen Besuch und den damit verbundenen Austausch: Lesen Sie ruhig bei uns!