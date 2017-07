Fachschule Hafendorf verabschiedete 32 neue Land- und Forstwirte

14.07.2017, 12:24 Uhr

Nicht nur die Schlussmesse, gestaltet durch Pfarrer Giovanni Prietl, machten die Abschlussfeier in der Fachschule Hafendorf so besonders, sondern auch die zahlreichen Ehrengäste honorierten durch ihre Anwesenheit die Leistungen der Absolventen.Die beste Fachbereichsarbeit wurde von Robert Flicker abgeliefert. Er beschäftigte sich in seiner Arbeit mit den praktischen Möglichkeiten der Waldverjüngung. Anhand einer konkreten waldbaulichen Ausgangssituation am Betrieb seiner Eltern verglich er die natürliche und die künstliche Wiederbewaldung in Hinblick auf nachhaltige ökologische und ökonomische Kriterien. In seiner Präsentation der Ergebnisse sprach er sich klar für die Naturverjüngung aus.