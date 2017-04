Für eine lückenlose Bildungs- und Berufsorientierung

26.04.2017, 08:31 Uhr

Wie sieht die Angebotslandschaft dazu in der Region aus? Wie können Maßnahmen regional gut abgestimmt werden? Wo können regionale Kooperationen und Synergien entstehen und genutzt werden? Darüber diskutierte kürzlich das regionale Gremium zur Bildungs- und Berufsorientierung Obersteiermark Ost, bestehend aus den RegionalstellenleiterInnen der Interessensvertretungen und des AMS sowie den PflichtschulinspektorInnen und Vertretern des Regionalvorstandes, im Gewerbezentrum Leoben und definierte Arbeitspakete für die regionale BBO-Koordination im Jahr 2017.

Lücken

Eltern-Schule-Wirtschaft

„In der Region Obersteiermark Ost sprechen wir von rund 117 Angeboten bei rund 43 Trägerorganisationen. Ein Großteil dieser bezieht sich auf Online-Angebote die grundsätzlich jedermann zugänglich sind. Der überwiegende Anteil der Maßnahmen findet sich am Übergang Schule-Beruf. Auf der Lebensachse davor und vor allem danach gibt es Lücken“, berichtete Bianca Klapfer regionale Koordinatorin von Bildungs- und Berufsorientierung in der Region Obersteiermark Ost.Die Schwerpunkte im Jahr 2017 liegen im Bereich Eltern-Schule-Wirtschaft und Erwachsene. Das Monitoring der regionalen Angebots- und AkteurInnenlandschaft bleibt wesentlicher Bestandteil der Tätigkeiten der regionalen BBO-Koordination. Umfangreiche Vernetzungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen sollen dem langfristigen Ziel eines systematisierten Planungs-, Umsetzungs- und Evaluierungsprozess zur zielgerichteten Entwicklung und nachhaltigen Umsetzung von Bildungs- und Berufsorientierung in der gesamten Steiermark beitragen.