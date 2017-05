HAK Mürzzuschlag initiiert Projekt mit Volksschulkindern

11.05.2017, 00:24 Uhr

Mit einem gemeinsam organisierten Brötchen- und Getränkeverkauf in der großen Pause der HAK Mürzzuschlag konnte schließlich auch noch ein beachtlicher Gewinn generiert werden, der am Ende des Tages an die Volksschulkinder übergeben wurde.Das Projekt bot für beide Seiten Gewinne, die Jüngsten wie auch die älteren Schüler waren mit großem Einsatz bei der Sache und profitierten auf ihre Weise voneinander. Des Weiteren gelang es, den für Volkschulkinder oft schwer fassbaren Begriff „Wirtschaft“, lebendig und interessant werden zu lassen.