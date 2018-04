Hofnachfolge bei Urlaub am Bauernhof

27.04.2018, 08:35 Uhr

Bei der Jahreshauptversammlung von „Urlaub am Bauernhof in der Region Hochsteiermark“ trafen sich die bäuerlichen Vermieter der ganzen Region. Neben vielen fachlichen Themen wurde auch ein neuer Vorstand gewählt.

Nach 20 Jahren Regionsobfrau Urlaub am Bauernhof in der Hochsteiermark und zehn Jahren Urlaub am Bauernhof Landesobfrau-Stellvertreterin übergibt Andrea Kammerhofer aus Aflenz, ihr Amt an Karin Paar aus Mürzzuschalg.Karin Paar bewirtschaftet mit ihrem Mann einen Milchviehbetrieb in Ganz und Urlaub am Bauernhof in professionellster Form betreibt sie seit vielen Jahren. Ihre Ferienwohnungen zeichnen sich durch eine besondere Ausstattung aus und das Miterleben der bäuerlichen Welt ist nirgendwo besser möglich als am „Haunzwicklhof“ in Ganz. Als Stellvertreterin wurde Brigitte Holzer aus Neuberg gewählt. Beim Michlbauer wird Urlaub am Bauernhof schon seit mehreren Generationen angeboten.

In der Steiermark gibt es 1.587 Betriebe, die Urlaub am Bauernhof anbieten. 16.330 Betten bringen jährlich 558.515 Nächtigungen (2017). Rund ein Drittel des landwirtschaftlichen Einkommens wird mittlerweile bei vermietenden Betrieben über den Betriebszweig Urlaub am Bauernhof erwirtschaftet.