Hohe Auszeichnung für einen Vollblutsportler

26.04.2018, 10:20 Uhr

Der Schi-Instruktor, Vorzeigesportler und Funktionär Walter Santler erhielt für seine 40-jährige Tätigkeit beim Wintersportverein Oberaich das Sportehrenzeichen der Stadt Bruck in Gold.

Walter Santler war im Jahre 1978 Gründungsmitglied des WSV Oberaich und entwickelte den Verein in seiner 40-jährigen Tätigkeit zu einem der aktivsten und erfolgreichsten Schivereine der gesamten Region. 30 Jahre lang fungierte der passionierte Schifahrer als Obmann des Vereins, der heute immer noch über 220 Mitglieder zählt und eine der tragenden Säulen der Sportstadt Bruck ist.In Vertretung von Bürgermeister Peter Koch hielt 1. Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger die Laudatio auf den Vollblutsportler, der in der heimischen Sportszene großes Ansehen genießt. Als Familienmensch war es von Beginn an Santlers Motivation, den Kindern und Jugendlichen in Oberaich einen Verein zu bieten, in dem sie sich sportlich betätigen konnten.„Der WSV hat sich in vielen Bereichen im sportlichen Leben der früheren Marktgemeinde eingebracht. Die Abhaltung von Schikursen, speziell für Kinder, verschiedene Rennen zählten ebenso jahrelang zu den Fixpunkten wie der Paracup oder das Kinderturnen“, so Kaltenegger.

Nebenher zeichnete der WSV aber auch für Veranstaltungen wie den Krampus- und Perchtenlauf, die beliebten Fackelwanderungen oder das Zipfel-Bob-Rennen verantwortlich, die dazu dienten, Einnahmen zu lukrieren. Besonders erfolgreich entwickelte sich unter Santler die Kinderrennlaufgruppe, in der die beiden Brüder Lukas und Niklas Kraschitzer, beide Sieger des Bezirkscups 2017/18, von Erfolg zu Erfolg eilen.Für sein großartiges Engagement über mehr als vier Jahrzehnte verlieh Kaltenegger dem sichtlich gerührten Santler gemeinsam mit Sportreferent Christian Mayer das Sportehrenzeichen der Stadt Bruck in Gold.Als neue Obfrau des WSV Oberaich wurde Walter Santlers Tochter Katrin Schweiger einstimmig gewählt. Sie kann auf eine stabile Basis und Struktur aufbauen, die ihr Vater in den vergangenen Jahrzehnten gelegt hat.