HSV St. Michael wiederholt Vorjahressieg

19.09.2018, 16:42 Uhr

15 Stocksport-Teams lieferten sich faire Duelle am unebenen Mittelweg. Schwierig war die Kurvenbahn und die Hügelbahn - aber alle Teams nahmen es mit Humor, am Ende setzten sich wieder die Favoriten durch.Der Titelverteidiger HSV St. Michael holte sich in einem spannenden Finale, wie schon im Vorjahr, den Pernegger Bären vor dem ESV Kindberg. Der dritte Platz ging an die Mannschaft Klammwirtin vor den Eisbären.Stocksportchef Franz Straubinger und Vbgm. Heinz Hammer bedankten sich bei allen Aktiven, den Helfern und Sponsoren.