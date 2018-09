ISGS Drehscheibe Kapfenberg ist auch im Herbst/Winter aktiv

06.09.2018, 11:51 Uhr

Welche Angebote es für unsere Jüngsten bzw. deren Eltern gibt, erfährt man bei der Familien-Infobörse am Mittwoch dem 19. September (15 bis 18 Uhr). Bei dieser Veranstaltung im FamilienWohnZimmer des ISGS geben Anbieter aus der Region einen Überblick über ihre Beratungsangebote, Kurse für Schwangere, Kleinkinder und Eltern sowie Spielgruppen und vieles mehr.Für alle Kapfenberger, die zu Hause Familienmitglieder pflegen, bietet der ISGS mit Gesprächsrunden, aber auch mit Einzelberatungen eine wertvolle und wichtige Möglichkeit, offene Fragen zu klären und sich über mögliche Unterstützungen zu informieren. Die nächste Einzelberatung findet am 11. September statt – Anmeldung unter 03862/21500 bitte unbedingt erforderlich! Um es den pflegenden Angehörigen zu erleichtern, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, wurde die Uhrzeit auf 15 bis 17 Uhr verlegt. Die erste Gesprächsrunde im Herbst gibt es dann am 9. Oktober.Weitere Neuerungen im Programm sind der Tabletkurs für Senioren, klinisch-psychologische Beratungen, ein westafrikanischer Kochkurs, Workshops und Seminare zu den Themen „Resilienz“ und „Gewaltfreie Kommunikation“, sowie ein Vortrag zum neuen Erwachsenenschutzgesetz.Das Programm ist jederzeit auf der Homepage unter www.isgs.at abrufen. Die Drehscheibe hat Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und Dienstag bzw. Donnerstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.