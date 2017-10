11.10.2017, 18:39 Uhr

Barbara Pototschnig, Beraterin – Coachess – Trainerin – Mutter – freie Journalistin, Kommunikationstrainerin nach M. Rosenberg veranstaltet das Seminar "Mit Sprache Brücken bauen", gefolgt von einem Praxistag.

Wollen wir einander verstehen, brauchen wir eine urteilsfreie und klare Sprache. Nutzen wir zudem die Macht des Zuhörens, begegnen wir einander einfühlsamer. Empathie ist ein wertvolles Geschenk. Wollen Sie sich selbst, anderen oder Ihrem Team klar, empathisch und authentisch begegnen, dann nutzen Sie die Kommunikationsreihe „Mit Sprache Brücken bauen“. Sie bestärkt Sie darin, durch Sprache Kraft zu tanken, Motivation zu schaffen und das Miteinander zu stärken – im Alltag, im Beruf und bei Konflikten. Alle Angebote dienen der Selbstreflexion und sind als Weiterbildung anrechenbar.

am Samstag, 14. Oktober, von 9 bis 18 Uhr, Sportivclub, Mariazeller Straße 1, 8680 Mürzzuschlag. Kennenlernen und Üben der „Gewaltfreien Kommunikation“ (GfK). Sie ist eine verbindende Sprache, die Sie darin unterstützt, ehrlich und offen Konflikte und Sorgen anzusprechen – ohne zu verletzen. Mit ihr können Sie Forderungen, Beschuldigungen und Manipulationen gelassen entgegnen, andere besser verstehen und ihre eigenen Bedürfnisse leben. (Gebühr: 107 Euro/Pers.)am Samstag, 21. Oktober, von 9 bis 16.30 Uhr, Sportivclub, Mariazeller Straße 1, 8680 Mürzzuschlag. Teilnehmer des GfK-Basis-Seminars und Interessierte – mit oder ohne Grundkenntnisse üben anhand eigener Erlebnisse und praxisnaher Beispiele neue Denkmuster und Handlungswege. (Gebühr: 84 Euro/Pers. - inkl. Frühstück)Aufbau-Seminar: Vertiefen der Inhalte des GfK-Basis-Seminars und Erweitern der Sprachfertigkeiten bei Ärger, inneren Widerständen und Grenzverletzungen. Lernen Sie ganz leicht, „Nein“ zu sagen und mit einem Nein umzugehen. (Paket: BS plus PT 167 Euro/Pers.)Gerne begleitet Barbara Pototschnig Sie in Ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung, sei es in belastenden Situationen oder weil Sie Veränderung wünschen. Geben Sie Ihrer Wut, Ihren Ängsten und Sorgen Platz und erleben Sie mehr Selbstvertrauen, Kraft und Wohlbefinden.Barbara Pototschnig erstellt für Ihr Unternehmen ein spezielles Programm oder unterstützt Sie in der Teambildung oder bei Konflikten in Teams.Beratungen und Coachings: Haus der Gesundheit/Praxisnetz, Kapfenberg-Apfelmoar (Euromarkt) sowie Sportivclub, Mariazeller Straße 1, Mürzzuschlag.Infos und Anmeldung: 0680/3187241 oder barbara.pototschnig@aon.atAnmeldungen sind aufgrund der begrenzten Teilnahmeplätze unbedingt erforderlich und erst mit der Einzahlung der Teilnahmegebühr rechtzeitig vor der jeweiligen Veranstaltung verbindlich.