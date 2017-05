Land- und Forstwirtschaftliche Fachschule Hafendorf verabschiedet 16 neue Maschinenbautechniker

10.05.2017, 10:28 Uhr

Im Beisein zahlreicher Ehrengäste und Eltern konnten 16 Absolventen an der LFS Hafendorf vor kurzem den 2. Facharbeiterbrief im Beruf "Maschinbautechniker" entgegennehmen.

Die LFS Hafendorf mit Schwerpunkt Land- und Forsttechnik, bildet nicht nur Landwirtschaftliche Facharbeiter aus, sondern ist die einzige Land- und Forstwirtschaftliche Fachschule in der Steiermark, welche einen 2. vollwertigen Berufsabschluss, nämlich den des Maschinenbautechnikers, anbietet. Ab Herbst erfolgt diese Ausbildung direkt im Anschluss an die dreijährige Ausbildung in Form einer 4. Klasse.Die Hafendorfer Absolventen sind somit in der Lage, auf einem "zweiten Bein" zu stehen und können auf Grund ihrer fachlich sehr qualifizierten Ausbildung, einer enbensolchen Tätigkeit nachgehen.In Summe hat die LFS Hafendorf 792 Facharbeiter im Fachgebiet Maschinenbautechniker ausgebildet.