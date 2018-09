Landesblumenschmuckwettbewerb 2018: Schöner die Blumen nirgends sprießen

13.09.2018, 16:21 Uhr

Steirischer Blumenschmuckwettbewerb: Altenberg an der Rax gehört zu den schönsten Dörfern des Landes.

Auch heuer wurde Altenberg an der Rax, jetzt ein Ortsteil von Neuberg an der Mürz, beim diesjährigen steirischen Landesblumenschmuckwettbewerb in der Kategorie „Schönste Katastralgemeinde“ mit der Bestnote ausgezeichnet. Wie im Jahr 2017 erhielt Altenberg fünf von fünf zu vergebenen Floras.Bürgermeister Peter Tautscher und sein Blumenteam nahmen die Auszeichnung bei der Prämierung in Haus im Ennstal entgegen.Zusätzlich wurde Hüttenwirt Thomas Lopan für seine Blumenpracht bei der Michlbauerhütte auf der Schneealm mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.Fischbach wurde mit der "Goldenen Flora" zum schönsten Gebirgsdorf der Steiermark gekürt.

Weitere Auszeichnungen:

In der Kategorie "Besondere öffentliche Leistungen" wurde das Veitscher Pilgerkreuz mit der Höchstnote "2 Floras" ausgezeichnet. "Um die Blumen kümmern sich aufopfernd Huberta und Rudi Donner, die Blumen bekommen wir dankenswerter Weise von Blumen Schacherl zur Verfügung gestellt" erzählt Veronika Scheikl vom Verein "Pilgerkreuz am Veitscher Ölberg".Eine Anerkennung gab es in dieser Kategorie für die Freizeit- und Teichanlage Malburgteich der Gemeinde Stanz.In der Kategorie "Gruppenprojekte" wurde die Ortseinfahrt Tragöß Oberort, ein Gruppenprojekt der Familien Bräuer, Greschitz und Illmayer aus der Gemeinde Tragöß-St. Katharein ausgezeichnet.Schon traditionell unter den Siegern: die Familie Illmaier vom Gasthof Ochnerbauer in Kindberg.• Gasthof Ochnerbauer, Kindberg (5 Floras);• Gasthaus Kohlhofer, Gußwerk (4 Floras);• Alpengasthof Moassa, Kapellen (3 Floras);• Roanwirt, St. Lorenzen (3 Floras);• Gasthof Annerlbauer, Krieglach (3 Floras);• Cafe-Konditorei Moser, Aflenz (2 Floras);• Teichwirt Urani, Neuberg (2 Floras);• Edelweißhütte, Mariazell (2 Floras);• Installation Lackner, Krieglach (2 Floras).Aller Ergebnisse auch aus den Einzelkategorien auf www.blumenland.at