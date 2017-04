Landjugend kürte die besten Redner der Region

26.04.2017, 10:33 Uhr

Die Themen der Spontanrede sind so vielseitig wie die Landjugend selbst. Sie reichten von E- Bikes & Elektroautos über Mountainbiken im Wald, die tägliche Turnstunde bis hin zur Zentralmatura. Das Thema wurde gezogen. Nach einminütiger Vorbereitungszeit galt es in einer Rede von zwei bis vier Minuten Zuseher und Jury von den Redekünsten zu überzeugen. Der Sieg ging an Manuel Repolusk aus Aflenz. Er setzte sich mit seiner Rede zur Zentralmatura mit einem Punkt Vorsprung durch. Auf Platz zwei redete sich Viktoria Wöls aus Etmißl mit dem Thema „Integration von Flüchtlingen“. Platz drei ging an den Krieglacher Matthias Täubl mit seiner Rede zur Schulreform.In der Kategorie vorbereitete Rede holte sich der Landjugendbezirk Mürzzuschlag den Doppelsieg. Andrea Holzer-Rosenmayer aus Krieglach überzeugte mit dem Thema „Kleine Kinder – große Träume“. Sie siegte mit zehn Punkten Vorsprung zum Zweitplatzierten Georg Windhaber aus Langenwang. Knapp dahinter platzierte sich der Sieger der Spontanrede Manuel Repolusk.Am kommenden Samstag, 29. April, treten die besten Redner des Landes gegeneinander an: Im Schoss Pöllau (HF) geht der Landesentscheid über die Bühne. Auch die LJ-Bezirke der Region Mur-Mürz werden zahlreich vertreten sein.