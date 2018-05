Neue Stromtankstelle am Brucker Hauptplatz

03.05.2018, 13:24 Uhr

Seit einigen Jahren verfügt der Koloman-Wallisch-Platz in Bruck an der Mur über eine Ladestation für E-Bikes. Die daneben bestehende Parkfläche wurde nun genutzt, um das Angebot im Bereich der E-Mobilität zu erweitern. Die Stadtwerke Bruck GmbH betreibt hier auf drei von der bestehenden Kurzparkzone ausgenommenen Plätzen ab sofort eine Stromtankstelle, die den Nutzern rund um die Uhr zur Verfügung steht.

Die neu errichteten Ladesäulen der Firma Schrack sind mit Typ-2-Steckern ausgestattet und werden mit Wechselstrom (jeweils 11 kW) betrieben. Der Strom selbst stammt aus der zertifizierten Ökostrom-Produktion der Stadtwerke Bruck, die bis auf Widerruf auch die Kosten für Energie und Netz übernehmen. Damit können gleichzeitig drei Elektro-Autos aller gängigen Markenhersteller kostenfrei betankt werden.Stadtwerke-Geschäftsführer Robert Gschaidbauer dazu: „Unserer Firmenphilosophie ent- sprechend nehmen wir unsere Verantwortung als Ökostromproduzent und Verteilnetzbetreiber wahr und kümmern uns um den Ausbau der Elektromobilität in der Stadt.“Bürgermeister Peter Koch freut sich über diese Initiative: „Wir wollen in Zukunft das Angebot alternativer und zukunftsfähiger Mobilitätsangebote wie E-Mobilität, Car-Sharing und dergleichen weiter ausbauen. In diesem Kontext werden emissionsarme Verkehrsmittel gezielt gefördert, wie etwa durch diese neuen Lademöglichkeiten für E-Bikes & E-Autos im Herzen der Altstadt.“Neben der Stromtankstelle für E-Bikes und Elektroautos wurden in diesem Bereich auch Stellplätze für Motorräder geschaffen. Von April bis September stehen diese Plätze für Mo- torräder kostenlos zur Verfügung, von Oktober bis Mai sind die Parkplätze als Kurzparkzone für Pkw ausgewiesen. Des Weiteren sind für die Zukunft Radboxen vorgesehen.