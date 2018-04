NMS Bruck hat wieder für den guten Zweck gesammelt

26.04.2018, 10:01 Uhr

von Sigi Endthaler

Schon viele Jahre ist es Tradition, dass sich die Neue Mittelschule Bruck zweimal im Jahr in den Dienst der guten Sache stellt und Spendengelder sammelt. Diesmal wurde von Direktor Karl Moser ein Scheck in Höhe von 2.100 Euro an Claudia Grabner, den Vorstand des gemeinnützigen Selbsthilfevereins CF Austria mit Sitz in Kapfenberg, übergeben. Der Verein unterstützt Menschen, die an Cystischer Fibrose, einer vererbten Stoffwechselerkrankung, leiden. NMS Bruck-Schülerin Lena Ulz ist auch von der Krankheit betroffen.