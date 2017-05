Pius-Band Mundwerk kennt keine Grenzen

12.05.2017, 12:57 Uhr

Was bedeutet Inklusion? Den Gedanken hinter diesem Festival kann man mit drei Worten beschreiben – einzigartig-gemeinsam-genial. Dass Menschen mit Handicap und Menschen ohne Beeinträchtigung gemeinsam auf der Bühne stehen und wunderbare Musik machen ist einzigartig und genial. Der Sinn dahinter? Das gemeinsame Leben in der Öffentlichkeit zu präsentieren, so wie es die Mitglieder von Mundwerk seit Jahren vorleben.Vier Tage verbrachte die Band Mundwerk in Fürth, wobei sie an zwei Abenden auftraten, einmal solo, zwei Auftritte hatten sie mit einer anderen Band – beide Male restlich ausverkauft.Besonders gut kamen beim Publikum die eigenen Dialektnummern an, die sogar manchmal spontan, zwecks besseren Verstehens, ins Hochdeutsch übersetzt werden mussten. Natürlich durften auch die Unplugged-und Rock-Nummern nicht fehlen, die das Publikum dann so richtig mitrissen.Dass die Band Mundwerk an diesem Festival teilnehmen konnte, geht einem Zusammentreffen mit Inklusionsbeauftragtem Robert Wagner vor zwei Jahren in Wien voraus, der dies in die Wege leitete.Nächster Mundwerk-Veranstaltungstipp: Donnerstag, 29. Juni, 17 Uhr bei "10 Jahre Café aktiv" mit anschließendem 2. Dämmerschoppen.