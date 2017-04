Projekt "Tempo 30 vor Schulen"

26.04.2017, 11:56 Uhr

Mit dem Verkehrssicherheitsprojekt „Tempo 30 vor Schulen“ lenkt das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf die Sicherheit der kleinsten und schwächsten Verkehrsteilnehmer – nämlich die Kinder.

Ob mit dem Fahrrad, mit dem Scooter oder zu Fuß – tagtäglich sind unsere Kleinsten im Straßenverkehr unterwegs. Was die Verkehrskompetenz und die Eigenständigkeit der Kinder im Straßenverkehr fördert, kann jedoch manchmal auch gefährlich werden: Jährlich verletzen sich rund 580 Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren im steirischen Straßenverkehr, davon mehr als 65 Kinder bei Verkehrsunfällen auf dem Schulweg. „Dass so viele Kinder auf dem Schulweg verunfallen, liegt u.a. daran, dass Kinder im Straßenverkehr in ihrer Erfahrung und ihrem Verhalten oft überschätzt werden“, erklärt Peter Felber vom KFV. „Aus diesem Grund sind Kinder auch aus dem Vertrauensgrundsatz ausgenommen. Darüber hinaus halten sich viele Autofahrer nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen“, ergänzt Felber.

Bunte Hinweisschilder

Anmeldung und Information

Bei der Aktion „Tempo 30 vor Schulen“ soll durch einfache bauliche und gestalterische Elemente eine langsamere und rücksichtsvollere Fahrweise der KFZ-Lenker im Schulbereich unterstützt werden. Dabei spielt die Zusammenarbeit von Gemeinden, Schulen und dem KFV eine zentrale Rolle.„Durch die Aktion wird motorisierten Verkehrsteilnehmern näher gebracht, wie wichtig es ist, Tempolimits einzuhalten, um das Unfall- und Verletzungsrisiko von Schulkindern zu reduzieren. Wir freuen uns ganz besonders, dass mittlerweile 100 steirische Volksschulen an der Aktion des KFV teilnehmen und hoffen, dass noch viele weitere diesem positiven Vorbild folgen werden“, erkärt Verkehrslandesrat Anton Lang. Bildungslandesrätin Ursula Lackner bestätigt: „Das Land Steiermark unterstützt diese Aktion auf allen Ebenen, da sie sowohl Maßnahmen im Bildungsbereich als auch im Verkehrsbereich vereint. Besonders erfreulich daran ist, dass nicht nur die Bildungseinrichtungen und das Verkehrssystem davon profitieren, sondern die Gesellschaft insgesamt.“Anmeldungen zur Aktion „Tempo 30 vor Schulen“ sind jederzeit per E-Mail unter aktionen@kfv.at oder telefonisch unter 05 770 77 400 möglich. Nähere Informationen zum Projekt sowie die Teilnahmevoraussetzungen sind auf der Aktions-Website unter www.aktion-tempo30.at ersichtlich. Nach erfolgter Anmeldung erhalten die Schulen ein umfangreiches Startpaket mit allen wichtigen Informationen, Unterlagen und Materialien vom KFV zur Verfügung gestellt.