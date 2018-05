Steirischer Fire Cross Run

04.05.2018, 11:19 Uhr

Sport ist ein wichtiger Bestandteil im Leben. Fitte Feuerwehrleute sind wichtig, um schwierige Krisen und Situationen zu bewältigen. Der Gedanke ist, Menschen zu motivieren (z.B. durch die Zielsetzung bei dieser Laufveranstaltung teilzunehmen), um sich sportlich zu betätigen. Der Lauf ist sehr wichtig, um ein Zeichen zu setzen, dass auch in der Feuerwehr Sport und Gesundheit groß geschrieben wird. Und wie man schon in den letzten Jahren sehen konnte (ca. 300 Teilnehmer pro Lauf) hat die Idee gefruchtet.

Läufer (Feuerwehrkameraden und Zivile) aus der ganzen Steiermark können die abwechslungsreiche Strecke sowie die herrliche Umgebung im schönen Oberaich genießen.Jeder Läufer erhält für seine Strapazen eine Fire Cross Run Medaille. Die Bestplatzierten werden mit einer Glastrophäe prämiert.Weiters gibt es für jeden Läufer das Nudelbuffet, Obst und Kuchen gratis.Durch das Chiptiming wird eine exakte, korrekte und schnelle Zeitmessung ermöglicht. Gemessen wird die Bruttozeit. Der Chip ist am Schuband zu befestigen und nach dem Lauf nicht weiter verwendbar.Der Start für Erwachsene erfolgt um 19 Uhr, die Jugend beginnt um 17 Uhr - mit Siegerehrung noch vor dem Hauptlauf.Das Nenngeld beträgt für Erwachsene 17 Euro plus 3 Euro Chipgebühr, für die Jugend 15 Euro (keine Chipgebühr). Die Einzahlung sollte bis 9. Mai auf folgendes Konto erfolgen:Raiffeisenbank, IBAN: AT 26 3846 0002 1011 1219; BIC: RZSTAT2G460Die Nachnennung ab 10. Mai ist nur nach Maßgabe freier Plätze möglich.Startnummern: Ausgabe am 10. Mai von 18 bis 20 Uhr, am 11. Mai von 16 bis 18.30 Uhr (Erwachsene) und von 15.30 bis 16.30 Uhr (Jugend), jeweils im Rüsthaus Picheldorf.Feuerwehrmitglieder müssen sich mit Feuerwehrkarte ausweisen.Die Strecke für Erwachsene umfasst eine Länge von 7,1 Kilometer, die Jugend läuft 2,2 Kilometer.