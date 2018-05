Tausendfaches Glück für Mariazell

05.05.2018, 08:07 Uhr

1.200 Rauchfangkehrer pilgerten nach Mariazell.

Im Rahmen der Florianifeier machten sich am Freitag 1.200 Rauchfangkehrer aus ganz Österreich auf den Weg zur „Magna Mater Austriae“ nach Mariazell. Dabei feierten die steirischen Rauchfangkehrer ihr 300-jähriges Bestehen. Kardinal Schönborn weihte in einer feierlichen Zeremonie die neue Zunftfahne der Landesinnung.Rauchfangkehrer aus allen neun Bundesländern versammelten sich zur ersten bundesweiten Florianifeier in Mariazell. 1.200 Rauchfangkehrer, davon stolze 100 Rauchfangkehrerinnen feierten gemeinsam mit der Feuerwehr das Fest des Heiligen Florian. Die Feierlichkeiten wurden mit einem Platzkonzert des Musikvereins Aigen im Ennstal am Lambrechterplatz eröffnet.

Fahnenabordnungen, zusammengesetzt aus Zunftfahnen aus allen Bundesländern Österreichs, zogen gemeinsam mit der hohen Geistlichkeit in die Basilika ein und umrahmten den Hochaltar. Kardinal Schönborn zelebrierte gemeinsam mit Abt Benedikt Plank und Superior Pater Michael Staberl die Festmesse und segnete die neue Innungsfahne der Steiermark und die Fahnen.Im anschließende Festakt hielt sowohl Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer als auch der niederösterreichische LH-Stv. Stephan Pernkopf eine Festrede. Der festliche Abschluss durch die Bundeshymmne beendete den Festakt in der Basilika.Der Text wurde uns von Anna Maria Scherfler zur Verfügung gestellt. Sie ist die neue Öffentlichkeitsreferentin für Mariazell. Die Fotos lieferte in bewährter Manier Josef Kuss