Typisierungsaktion für die Registrierung einer Stammzellenspende

19.04.2018, 14:39 Uhr

Dieses Jahr unterstützt das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag wieder Geben für Leben, Leukämiehilfe Österreich, mit zwei Typisierungsaktionen für die Registrierung einer Stammzellenspende. Damit kann Leukämiepatienten geholfen werden.

Nächste Typisierungsaktion:

Das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag stellt auf den Ortsstellen Mariazellerland und Mürzzuschlag, die Räume und freiwillige Helfer und Helferinnen für die Abnahme, Versorgung etc. der Freiwilligen, die sich bereit erklärt haben sich registrieren zu lassen.Rotes Kreuz Ortsstelle Mariazell am 28. April, von 10 bis 16 UhrRotes Kreuz Ortsstelle Mürzzuschlag am 26. Mai, von 10 bis 16 UhrViele Leukämiepatienten, davon einge Kinder, warten auf lebensrettende Stammzellen. Als Spender kommen gesunde Menschen zwischen 17 und 45 Jahren in Frage, die mind. 50 Kilogramm wiegen.Es gibt zwei Möglichkeiten ein Leben zu retten: Die Typisierung oder die Unterstützung mit einer Geldspende.Sparkasse Bludenz AGIBAN: AT39 2060 7001 0006 4898BIC: SSBLAT21XXX