Unser Mariazell: Die Bürgeralpe wird zur hippen Bike-Arena

400.000 Euro werden heuer in den Ausbau der Mariazeller Bürgeralpe gesteckt; mit Schwerpunkt Bike-Park.

Vor zwei Jahren wurde der Wasser-Funpark "Wake-Alps" auf dem Kristallsee der Bürgeralpe eröffnet, im Vorjahr war der Freizeitpark "Biberwasser" dran und heuer am 1. Juli soll mit den "Bike Alps" die neugestaltete Bike-Arena eröffnet werden. Mit Daniel Kraut und Manuel Gruber hat sich Bergbahnen- und Tourismus Geschäftsführer Johann Kleinhofer zwei Bike-Profis zum Streckenbau der zwei Downhill-Strecken geholt. Nur der späte Neuschneezuwachs hält die Profis noch vom Streckenbauen ab. "Wir planen eine familientaugliche Downhill-Strecke für Einsteiger und eine Downhillstrecke für Könner. Bei der Talstation des Sesselliftes in St. Sebastian ist zudem ein Übungsparcours für Kinder sowie ein Bike-Store mit Verleih, Verkauf und Service geplant.

"Wir werden mit dem Sessellift im Sommer täglich in Betrieb gehen. Mit der zusätzlichen Frequenz der Biker wollen wir auf 70.000 Beförderungen allein im Sommer kommen. Mit dem Sessellift schaffen wir es auch, die Seilbahn zu entlasten. Durch die zeitweise Überlastung im Vorjahr haben wir sicherlich 5.000 Beförderungen nicht machen können", erklärt Johann Kleinhofer. 63.000 Beförderungen waren es im Vorjahr. Den Winterbetrieb eingerechnet, sollen es ganzjährig 120.000 Personenbeförderungen werden. Diese Zuwächse befeuern auch die Pläne, den Seilbahnbetrieb auf einen Gondelbetrieb umzustellen.Mit dem Bike-Park geben sich die Mariazeller nicht zufrieden. Heuer sollen drei zusätzliche Mountainbike-Routen freigegeben werden: in Richtung Mooshube, rund um die Bürgeralm und im Nahbereich von Erlaufsee und Mitterbach. Zusätzlich geben die Bundesforste eine Mountainbikestrecke von Frein bis auf die Dürriegelalm frei. "Damit schaffen wir heuer theoretisch den Lückenschluss vom Donauradweg zum Murradweg", erklärt Kleinhofer. Damit ist's noch nicht getan: Am 20. Mai werden jetzt auch offiziell die Naturfreunde-Klettersteige auf die Spielmäuer bei Wegscheid eröffnet; Stargast ist Gerlinde Kaltenbrunner.