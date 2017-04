Wartungsarbeiten in der Tunnelkette Semmering

24.04.2017, 11:38 Uhr

Die ASFINAG überprüft diese Woche die Sicherheitsausstattung der Tunnel auf der S 6 Semmering Schnellstraße, wozu kurzzeitige Tunnelsperren notwendig sind.



Tunnel Spital

In der Nacht von heute, Montag, dem 24. April, auf Dienstag, dem 25. April, sind dieundRichtung Seebenstein/Wien zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh gesperrt. In der Nacht darauf erfolgt die Sperre in Richtung St. Michael. Der Verkehr wird jeweils zwischen Spital und Maria Schutz umgeleitet.In der Nacht von Mittwoch, 26. April, auf Donnerstag, 27. April, ist der Tunnel Spital zwischen 20 Uhr und 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wird zwischen Mürzzuschlag Ost und Spital umgeleitet.

Tunnel Ganzstein

Grund: Wartungsarbeiten

Der Tunnel Ganzstein wird am Donnerstag, dem 27. April, bis Mitternacht in Fahrtrichtung St. Michael gesperrt sein, in der zweiten Nachthälfte dann in Fahrtrichtung Seebenstein. Für den Verkehr ist die Umleitung zwischen den Anschlussstellen Mürzzuschlag Ost und West eingerichtet.Grund der Sperren sind Wartungsarbeiten der ASFINAG von Lüftung und Brandprogrammen.