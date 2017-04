Wenn Mütter sich gegenseitig helfen

24.04.2017, 00:00 Uhr

Katrin Pusterhofer veranstaltet am 28. April einen Kleidermarkt für sozial schwache Familien.

Was es heißt, von sehr wenig Geld leben zu müssen, noch dazu als alleinerziehende Mutter, weiß Katrin Pusterhofer aus eigener Erfahrung. Genau deshalb hat sie küzrlich den Verein "help and hope" gegründet, in dessen Rahmen sie monatlich einen Kleidermarkt veranstalten möchte. "Wir starten am kommenden Freitag, dem 28. April um 13 Uhr in der evangelischen Kirche in Kapfenberg-Diemlach. Ich war schon seit Monaten auf der Suche nach einem passenden Raum, die evangelische Kirche hat mir nun diesen dankenswerterweise zur Verfügung gestellt", so Pusterhofer.Schon seit Monaten sammelt die junge, zweifache Mama gemeinsam mit ihrem sechsköpfigen Team gebrauchte Kleidungsstücke, die sie an bedürftige Familien weitergeben kann; aber auch Spielsachen sind gefragt. "Familien, denen es finanziell nicht so gut geht, können an diesem Freitag zu uns kommen und sich Kleidung, die sie nötig brauchen, nehmen. Um einem Missbrauch vorzubeugen werden wir aber schon ein genaues Auge darauf werfen, ob auch wirklich eine Bedürftigkeit besteht", so Pusterhofer.Um auch etwas Geld in die Vereinskassa zu spülen, wird es neben diesem Kleidermarkt ein Kuchenbuffet geben, an dem man sich gegen eine freiwillige Spende bedienen kann. Mit dem gesammelten Geld will sie Spenden für Weihnachten organisieren. Wer mit Katrin Pusterhoferin Kontakt treten möchte, kann dies unter der Tel. Nr. 0660/82 414 57 tun.