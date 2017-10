Zeit für die Weihnachtspakete der Adra-Aktion "Kinder helfen Kindern"

17.10.2017, 18:28 Uhr

Schulen, Kindergärten, die Feuerwehrjugend Mürzzuschlag sowie Privatpersonen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag sammelten 2016 für die Aktion der Kirche der Siebenten Tags-Adventisten. 605 Weihnachtspakete konnten an notleidende Kinder in Lettland und Albanien übergeben werden. Auch dieses Jahr heißt es wieder an"packen".Und so funktioniert es: Leeres Paket bei der ADRA Sammelstelle in Bruck abholen (die gleich großen Pakete kann man gut transportieren), befüllen und schließlich wieder retour an die Sammelstelle bringen. (Öffnungszeiten der Sammelstelle: Dienstag, 14 bis 18 Uhr und Donnerstag, 8 bis 12 Uhr)Was alles rein darf, kann man unter www.adra.at nachlesen. ADRA Mitarbeiter und Freiwillige werden die Verteilung der Pakete kurz vor Weihnachten in Lettland und Albanien begleiten und natürlich wieder mit vielen Bildern und Geschichten nach Hause kommen. Nähere Informationen bei der Leiterin der Sammelstelle Felicitas Haring unter 0699/10146382.