ÖVP Obersteiermark hat sich eingereiht

18.07.2017, 11:44 Uhr

Als Spitzenkandidat für den Wahlkreis Obersteiermark wurde einstimmig Bgm. Andreas Kühberger aus Mautern nominiert. Bgm. Kühberger, geb. 1973, ist auch Bezirksobmann der ÖVP in Leoben. Er ist verheiratet, Vater von sechs Kindern und führt einen landwirtschaftlichen Betrieb.Zweitgereiht ist Barbara Krenn aus Pürgg Trautenfels, die auch Obmann-Stellvertreterin in der Fachgruppe Gastronomie in der steirischen Wirtschaftskammer ist.An dritter Stelle wurde Karl Schmidhofer aus Murau nominiert. Schmidhofer ist als Unternehmer Chef des Schigebietes Grebenzen-St.Lambrecht, WB Bezirksobmann, Obmann Stv. der WK Murtal und Obmann der Urlaubsregion Murtal.An vierter Stelle ist Bürgermeisterin Eva Schmidinger aus Pernegg gereiht. Eva Schmidinger ist in der BH Bruck-Mürzzuschlag beschäftigt und bringt hohe Kompetenz im Bereich der sozialen Einrichtungen des Landes und der Kommunalpolitik mit.Fünftgereihter ist Volkart Kienzl jun., Vizebürgermeister aus Fohnsdorf. Volkart Kienzl ist Landwirt und Student der Rechtswissenschaften.

Die Reihung der weiteren Kandidaten:6. Eva-Maria Petritsch aus Kapfenberg;7. Lukas Seyfried aus Schladming;8. Nadine Neuper aus Pöls-Oberkurzheim;9. Raphael Ebner aus Bruck;10. Rosmarie Lieskonig aus Neumarkt in der Steiermark;11. Martin Spreitzhofer aus Spital/Steinhaus;12. Sonja Rauscher aus St. Margarethen bei Knittelfeld;13. Gabriela Schaunitzer aus Lassing;14. Ingrid Pregartner aus Trofaiach;15. Christian Haider aus Admont.Die Volkspartei hat für diese Wahl ein Vorzugsstimmenmodell beschlossen, das allen nominierten Kandidatinnen und Kandidaten ermöglicht, durch eine entsprechende Stimmenanzahl vorgereiht zu werden. Des Weiteren wurde ein Reißverschlusssystem eingeführt, um sicher zu stellen, dass der entsprechende Frauenanteil in der politischen Verantwortung auch abgebildet ist."Derzeit verfügt die ÖVP über ein Direktmandat in der Obersteiermark, bei einem sehr guten Ergebnis sollte ein zweites Mandat durchaus möglich sein", erklärte Landesrat Johann Seitinger.