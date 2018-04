Kreta 2003 alles noch Analog.

22.04.2018, 09:12 Uhr

befindet sich an einer kleinen Bucht des Libyschen Meeres, 23 Kilometer südlich der an der Nordküste Kretas liegenden Präfekturhauptstadt Rethymno und 8,5 Kilometer südöstlich von Plakias, dem Sitz des Gemeindebezirks Finikas an der Bucht von Plakias. Er bildet den südlichen Endpunkt der etwa zwei Kilometer langen Schlucht von Preveli, die der Megalopotamos über Jahrmillionen bis zu seiner Mündung am Palmenstrand in den Fels geschnitten hat. Nördlich dieser Schlucht schließt eine hügelige Ebene an, bevor ab vier Kilometer Entfernung vom Meer das Kouroupa-Massiv bis auf eine Höhe von 983 Metern ansteigt, nur unterbrochen von der Kourtaliotiko- und der Frati-Schlucht, aus denen der Megalopotamos und sein östlicher Zufluss, der Bourtzoukos oder Kissamos, Richtung Südküste streben.

Küstenabschnitt bei PreveliAm Libyschen Meer wird der Palmenstrand beidseitig durch die bis fast ans Wasser reichenden Ausläufer der die Preveli-Schlucht begrenzenden Felsmassive von den benachbarten Küstenabschnitten abgeschirmt. Die nächstgelegenen Meereszugänge sind östlich der 400 Meter entfernte Strand Drymiskiano Ammoudi, im Westen die schon fünf Kilometer entfernte Bucht von Schinaria. Oberhalb der Felsküste in Richtung Schinaria stehen auf 170 Meter Höhe über dem Meeresspiegel die Gebäude des Klosters Piso Moni Preveli. Von der Mündung des Megalopotamos ist das Kloster 1,5 Kilometer entfernt. Durch ein aufwendiges Kanalsystem, ausgehend vom südlichen Ausgang der Kourtaliotiko-Schlucht, konnten sich indessen die Bewohner des Klosters das Wasser des Bergbaches nutzbar machen.