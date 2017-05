Bronze für KSV-Staffel

11.05.2017, 11:15 Uhr

Laufsport.

Im Rahmen der österreichischen Langstaffelmeisterschaft in Mürzzuschlag lief die KSV alutechnik-Staffel in der Besetzung Daniel Karner, Sebastian Gaugl, Paul Stüger über 3 x 1.000 m zur Bronzemedaille. KSV II (Schneider, Teubl, Ferk) wurde Sechster. Über 3 x 800 m holten Lotte Seiler, Thea Grubisic und Maureen Wundsam Rang vier in der allgemeinen Damenklasse. Die Herren von MLG Mürzzuschlag (Mirtl, Pretterhofer, Mandlbauer, Fladenhofer) wurden über 4 x 400 m Siebente.

Ulm und Schaunitzer

Kenia dominierte Stadtlauf

In Bruck ging es beim Sepp Maier Gedenklauf vom Murinselstadion über 7,6 km und einer Höhendifferenz von 560 m auf 1.053 m Seehöhe zum Gipfelkreuz am Madereck. Nach 35 Minuten und 51 Sekunden war KSV-Läufer Markus Ulm als Tagesschnellster am Ziel. Er siegte vor Andreas Rois und Michael Kohlhofer. Bei den Damen holte sich Kerstin Schaunitzer vom RC Elektro Merl Bruck den Tagessieg vor Tanja Bauer und Yvonne Lackner-Knöblreiter (LCA Hochschwab).Mit 345 Startern (Teilnehmerrekord) war der 29. KSV Alutechnik Stadtlauf in Kapfenberg sehr gut besetzt. Den Hauptlauf über 10 km holte sich Hillary Kimaiyo (29:40 Min.) vor seinem kenianischen Landsmann Abel Rop und dem Läufertrio vom LCA Hochschwab Erwin Kern, Michael Frank und Walter Schuster. Auch bei den Damen ging durch Christine Oigo der Sieg an Kenia, Bettina Braun (LCA Hochschwab) wurde Vierte.