Das Duell der Stahlstädte

20.09.2018, 11:21 Uhr

Fußball.

Das Spitzenspiel der zweiten Liga und damit eine schwere Aufgabe wartet Freitag auf das Kapfenberger Falkenteam. Um 19.10 Uhr gastiert Tabellenführer Blau Weiss Linz im Franz-Fekete-Stadion. Trainer Kurt Russ hat die Linzer zuletzt am Sonntag beim 1:0-Sieg gegen Austria Lustenau beobachtet: „Die Liga ist so eng beisammen. Es kann jeder jeden schlagen. Wir müssen weiter immer hundert Prozent geben und versuchen, so wenige Fehler wie möglich zu machen. Dann werden sich auch bei uns wieder Siege einstellen.“ Am Mittwoch folgt das ÖFB-Cup-Match in Stadlau.Die obersteirischen Landesligisten müssen Freitag auswärts ran. St. Michael gastiert in Fürstenfeld, Bruck in St. anna und DSV Leoben in Mettersdorf.