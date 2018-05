Der Sechziger wird ordentlich gefeiert

04.05.2018, 12:10 Uhr

Tennis.

Der ESV Tennis Bruck, gegründet 1958, feiert heuer seinen "Sechziger", dem Jubiläum entsprechend mit zahlreichen Veranstaltungen und Turnieren. Am Samstag steigt auf der Murinsel mit dem Businesscup das Eröffnungsfest, die Landesligasaison (Brucks Herren waren sechs Mal, die Damen vier Mal Landesmeister) beginnt am 28. Mai. Höhepunkte werden die steirischen Landesmeisterschaften der Kids (11. – 13. Mai), die Titelkämpfe der Senioren (4. – 8. September) und der Jugend (5. – 9. September) sein. Und dann natürlich die große Festveranstaltung "112 Jahre Tennis in Bruck – 60 Jahre ESV Tennis Bruck" am 29. September. Die Geschichte (im Mai 1906 wurde im damaligen "Obersteirer" der 1. Brucker Tennisklub erstmals erwähnt) wird auch in Form einer Sonderausstellung und einer Vereinschronik präsentiert.Sebastian Ofner ist das heutige Aushängeschild, in den 90er-Jahren war es Gilbert Schaller. Der stand 1993 auch beim Challengerturnier in Bruck, veranstaltet von Herwig Straka und Edwin Weindorfer, am Platz. Damals beendete Peter Feigl seine aktive Karriere mit dem Turniersieg.Bei der Präsentation des Jahresprogramms plauderten auch die früheren sportlichen Leiter des ESV, Johnny Koller, Peter Eisbacher und Gründungsmitglied Krista Kraschitzer über die Historie. Heute zählt der Verein (408 Mitglieder, 20 Mannschaften, 15 Frei- und drei Hallenplätzen, 27.000 m² Anlage) zu den größten Klubs der Steiermark.