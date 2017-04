Drei Ebner-Tore bei Stanzer Heimsieg

25.04.2017, 16:24 Uhr

Unterliga Nord A.

SC Pernegg – ESV Mürzzuschlag 1:0 (1:0). Tore:

SV Lassing – SV St. Marein/Lor. 3:0 (1:0). Tore:

FC Kindberg/Mürz. II – FC Veitsch 2:2 (0:1). Tore:

SV Stanz – TuS Gröbming 3:2 (2:2). Tore:

ATuS Wartberg – SV Stainach/Grim. 0:1 (0:1). Tore:

König. Das Goldtor beim 1:0-Heimsieg über den ESV Mürzzuschlag erzielte Christopher König in der 33. Spielminute.Riesenhuber (Elf.), Matlschweiger, Scherz. Nächste Niederlage für den SV Marein/Lor. In Lassing gab es für die Taferner-ELf eine klare 0:3-Niederlage. Am Samstag kommt es in Marein zum Derby (17 Uhr) gegen den FC Veitsch. Die Gäste sind natürlich Favorit, immerhin hat Veitsch-Stürmer Thorsten Habian mehr Tore erzielt, als die ganze Mareiner Mannschaft im Laufe der Saison.Hoppl (2) bzw. Taferner, Tösch. Die Heimelf hatte zwei tolle Chancen in Führung zu gehen, der erste Treffer gelang aber den Gästen durch einen Heber von Dominik Taferner. Nach einem Doppelschlag von Florian Hoppl in Hälfte zwei lag die Theissl-Elf auf Siegeskurs, ehe Kai Tösch in der Nachspielzeit noch der Ausgleichstreffer für die Gäste zum 2:2 gelang.F. Ebner (2), M. Ebner bzw. Scharfetter, Schwab.Blazevic.