Ein Hauch von Europacup

04.05.2017, 09:35 Uhr

Freitag kommt Liefering nach Kapfenberg.

Als erstes österreichisches Team entschieden Salzburgs U19-Helden einen Europacupbewerb für sich. Die Jungbullen gewannen in Nyon durch einen 2:1-Finalsieg über Benfica Lissabon die UEFA Youth League. Auf dem Weg dorthin hatten sie schon die Altersgenossen von Manchester City, Paris St. Germain, Atletico Madrid und Barcelona aus dem Bewerb geworfen. Die Sensation ist sicher ein Verdienst der wohl perfekten Arbeitsmöglichkeiten in der Salzburger Red Bull-Akademie, in der Fußballtalente aus aller Welt trainieren. Ein entscheidender Vorteil heißt aber auch FC Liefering. Denn regelmäßig kommen U19-Spieler beim (nicht aufstiegsberechtigten) Red Bull-Satellitenklub in der Ersten Liga zum Einsatz. Und profitieren so schon in frühen Karrierejahren von einer großen Erfahrung im Erwachsenen-Fußball.

KSV mit Lizenz für 2017/18

Und eben dieser FC Liefering ist am Freitag, ab 18.30 Uhr, im Kapfenberger Feketestadion Meisterschaftsgegner der Falken, denen von der Bundesliga die Lizenz für 2017/18 erteilt wurde. Mit Sicherheit werden auch wieder einige "Europacup-Helden" einlaufen. Vielleicht der Seiersberger Hannes Wolf, der im Youth-League-Finale beide Tore vorbereitet hat. Oder auch Oliver Filip (beim 2:1 im Viertelfinale gegen Atletico in der Startformation). Der Rechtsaußen aus St. Peter/Freienstein fand den Weg über die Sturm-Akademie nach Salzburg und spielte auch beim 1:1 der Lieferinger im März gegen die Falken.Im Rahmen einer gemeinsamen Bundesliga-Kampagne kostet am Matchtag die Karte für Erwachsene auf der "Murauertribüne" nur 5 Euro, Kinder bis 15 Jahre haben dort freien Eintritt. Zudem gibt es eine Verlosung, bei der eine Luftwärmepumpe von KSV-Partner "Herz Armaturen GesmbH" gewonnen werden kann.