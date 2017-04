21.04.2017, 12:03 Uhr

Skispringen.

Am vergangenen Dienstag musste sich Skispringerin Danela Iraschko-Stolz nach einer Knorpelfraktur einer Knieoperation unterziehen. Dabei wurden freie Knorpelfragmente entfernt und die Fraktur behandelt.Unmittelbar danach begann die Eisenerzerin mit der Rehabilitation. Am Montag kommt sie nach Hause. Im Innerberger Gewerkschaftshaus in Eisenerz wird die Vizeweltmeisterin im Mixed-Bewerb ab 17 Uhr empfangen und geehrt.