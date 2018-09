Erfolgreiche ASKÖ-Schwimmer

17.09.2018, 13:42 Uhr

Die Ergebnisse der KSV Athleten:

Für SC Mürzzuschlag erfolgreich

Erfreulich aus Kapfenberger Sicht waren die persönlichen Bestleistungen von Niklas Reisner und Valerie Flecker. Der KSV-Medaillen-Hamster war Victoria Schattleitner mit sieben Goldmedaillen (3x Einzel, 4x Staffel).1x Gold, 2x Silber, 2x Bronze plus 1x Staffelsilber1x Gold, 1x Silber, 2x Bronze plus 1x Staffelgold & 1x Staffelsilber3x Gold, 5x Silber plus 2x Staffelgold & 2x Staffelsilber1x Gold, 2x Silber, 2x Bronze plus 3x Staffelgold1x Gold. 3x Silber, 3x Bronze plus 3x Staffelgold3x Gold, 2x Silber, 1x Bronze plus 3x Staffelgold3x Gold, 3x Silber, 3x Bronze plus 4x Staffelgold1x Gold, 3x Silber, 3x Bronze plus 4x Staffelsilber1x Silber plus 3x StaffelgoldLinda Paier (Jg. 2005) vom SC Raiffeisen Mürzzuschlag qualifizierte sich ebenfalls für die CSIT-Weltmeisterschaften in Lignano.Dabei wurde sie dreifache CSIT-Weltmeisterin über 50m, 100m sowie 200m Brust und holte über 200m Rücken sowie 200m Lagen Bronze. Zudem schwamm sie mit der österreichischen Staffel über 4x50m Freistil, 4x100m Freistil und 4x100m Lagen ebenso zu Gold.