Führungsduo zieht davon

26.04.2017, 15:52 Uhr

Oberliga Nord.

St. Michael – Obdach 3:1 (3:0). Tore:

Trofaiach – Irdning 4:0 (2:0). Tore:

Krieglach – ESV Knittelfeld 4:0 (1:0). Tore:

Kindberg/Mürzhofen – Thörl 1:1 (0:0). Tore:

Tschabuschnig (2), Bracher bzw. Rabensteiner. Gegen die ersatzgeschwächten Obdacher machte Tabellenführer St. Michael in der ersten Halbzeit alles klar und führte zur Pause schon mit 3:0. „Wir haben die Tore sehr schön herausgespielt und dazu zwei hundertprozentige Chancen vergeben. Nach dem Seitenwechsel war unsere Leistung leider nicht mehr so gut“, analysierte ESV-Trainer Kurt Feyrer. Mehr als das Ehrentor war für die Gäste dennoch nicht drin.Masovic, Pigneter, Sekic, Luschnik. Verfolger Trofaiach, nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter St. Michael, ließ beim Heimspiel gegen Irdning nichts anbrennen. Armin Masovic brachte die Lerch-Elf schon in der fünften Minute auf die Siegesstraße.Knabl (2), Putz, M. Karlon. Die Heimelf musste auf Thomas Deutschmann (Bänderrisse im Knöchel) verzichten. Christoph Knabl traf kurz vor und kurz nach der Pause zur 2:0-Führung. Manuel Putz und Markus Karlon sorgten für einen deutlichen Sieg.Potharn bzw. Jurisic. Aufgrund der Siege von Fohnsdorf und Schladming ein ganz wichtiger Punkt im Abstiegskampf für die Thörler. Danijel Jurisic (51.) brachte die Gäste in Führung, ehe Szabolcs Potharn zum 1:1-Endstand traf (65.). ^