Hölzl war wieder in Torlaune

25.04.2017, 16:30 Uhr

Unterliga Nord B.

St. Margarethen/Kfd. – ATuS Niklasdorf 1:0 (1:0). Tore:

Scheifling – TuS Kraubath 1:2 (1:1). Tore:

FC Proleb – St. Peter/J. 1:1 (0:1). Tore:

St. Peter/Kbg. – SV Hinterberg 1:3 (0:2). Tore:

Rapid Kapfenberg – St. Peter/Fr. 4:2 (2:1). Tore:

Schmid. Keine Punkte gab es für Niklasdorf in St. Margarethen zu holen. Der Aufsteiger siegte durch einen Treffer von Markus Schmid in der 13. Minute mit 1:0.Zucker bzw. Knezevic, Schatzl. Nach 34 Minuten jubelten die Scheiflinger Fans nach einem Freistoßtreffer von Raphael Zucker zum 1:0. Doch knapp vor dem Pausenpfiff gelang Mirko Knezevic noch der Ausgleichstreffer zum 1:1. Jan Schatzl sorgte dann in der 68. Minute für die Erlösung bei den Gästen.Ndiga Ngue bzw. Kampl. Michael Kampl brachte die Gäste nach einem Stanglpass früh in Führung. Als alle schon mit einem Sieg für St. Peter/J. rechneten, verwertete Joseph Patrick Ndiga Ngue einen Freistoß zum 1:1. Am Samstag folgt in Niklasdorf das Derby gegen Proleb (18.30 Uhr).Mednitzer bzw Hölzl (3). Drei Treffer von Patrick Hölzl reichten den Hinterbergern zum Sieg in St. Peter/Kbg. Am Samstag folgt in Hinterberg das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Unzmarkt.Krasniqi (2), Frühwirth, Jezovita bzw. Frewein, Stojcevic.