In Trofaiach wird´s international

26.04.2017, 15:48 Uhr

Handball.

Trofaiachs Handballdamen sicherten in der WHA mit einem souveränen 30:22-Auswärtssieg in Wiener Neustadt den dritten Tabellenrang ab. Beste Werferin war Katja Bolcar mit acht Toren. Weiter geht es in der höchsten heimischen Damenklasse am 7. Mai mit dem Heimspiel gegen die MGA Fivers.Am Wochenende steht in der Trofaiacher Sporthalle internationale Handballkost am Programm. Österreichs Damennationalteam des Jahrgangs 2000 bestreitet zwei freundschaftliche Länderkämpfe gegen Slowenien. Am 30. April geht es für Lokalmatadorin Johanna Failmayer (sechs Tore in Wr. Neustadt) und Co. ab 18 Uhr los, am 1. Mai steigt die zweite Begegnung um 11 Uhr. Trainerin der jungen rot-weiß-roten Mannschaft ist übrigens Ausra Fridrikas, langjähriges Hypo- und Nationalteam-Aushängeschild.