Kapfenberg verliert das Heimspiel gegen Austria Lustenau 2:3

28.04.2017, 20:42 Uhr

Austria Lustenau bleibt nach dem 3:2-Auswärtssieg in Kapfenberg auf dem dritten Tabellenrang, die Falken liegen vor dem Abendspiel zwischen Wiener Neustadt und Wattens auf Platz fünf – elf Punkte vor dem Tabellenletzten FAC.

Kalte Dusche

FUSSBALL ERSTE LIGA. Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Der Senat 5 der Österreichischen Bundesliga hat dem Kapfenberger SV 1919 die Lizenz für die kommende Saison 2017/18 erteilt. Wie zuletzt unter der Auflage, einen quartalsmäßigen Reorganisationsprüferbericht vorzulegen.Gutes Fußballwetter sieht anders aus: Gerade einmal sieben Grad und feuchtes Wetter beim Match des SV Kapfenberg gegen Austria Lustenau: Und gleich in der 13. Minute auch auf dem Spielfeld eine kalte Dusche für die KSV-Falken: Julian Wiessmeier gab weiter zu Daniel Sobkova, sein Schuss wurde abgefälscht, der Ball landete im KSV-Tor – 0:1.

Gute Chancen



Früher Ausgleich



Statistik

Die nächsten Spiele:

Die Gäste aus Vorarlberg blieben spielbestimmend und erarbeiteten sich gute Möglichkeiten: Nach einem Schuss von Wiessmeier retteten KSV-Torhüter Paul Gartler und Verteidiger Stefan Meusburger auf Etappen (27.). Bruno Felipe Souza Da Silva überspielte auf der linken Seite die Kapfenberger Abwehr, seinen Schuss lenkte Gartler zum Corner (42.). Einen Freistoß von Sobkova lenkte Gartler über die Latte (45.).Die größte Chance für die Kapfenberger vor der Pause vergab Ievgen Budnik, als er aus kurzer Distanz Lustenau-Torhüter Christopher Knett nicht bezwingen konnte, den Abpraller knallte Manuel Haas in den von dunklen Wolken verhangenen Himmel (35.).In der 47. Minute gab es Jubel auf den spärlich besetzten Rängen des Fekete-Stadions: Stefan Meusburger traf von der Strafraummitte zum 1:1. Der Offensivgeist der Falken gipfelte in der Führung: Florian Flecker schloss einen Sololauf von der linken Seite mit einem knallharten Torschuss ab, der Ball zappelte im Netz, 2:1 für Kapfenberg (65.).Doch die Freude währte nur kurz: Wiessmeier nützte eine Unachtsamkeit der KSV-Verteidiger, sein Drehschuss vom Elfmeterpunkt ging ins Tor, neuer Spielstand 2:2 (72.) Nach einem Freistoss für Lustenau lenkte Peter Haring den Ball weiter zu Wiessmeier, Gartler war geschlagen, die Mannschaft aus dem Ländle führte 3:2.Stimmen nach dem Spiel:KSV-Kapitän David Sencar: Nach unserer Führung hätte ich nicht gedacht, dass wir dieses Spiel noch verlieren. Ein Remis wäre gerecht gewesen, so ist es aber nach unseren Abwehrfehlern eine Niederlage geworden, sehr schade.KSV-Trainer Adulah Ibrakovic: Wir bekommen wohl die dümmsten Tore der Liga, die Kommunikation unter den Spielern hat zeitweise nicht gepasst, da müssen wir weiter daran arbeiten. Unsere Spielweise war großteils so, wie ich es mir vorgestellt habe, in entscheidenden Phasen haben wir leider gepatzt.Lustenau-Coach Andreas Lipa: Betrachtet man die Anzahl der Torchancen, dann ist es für uns wohl ein verdienter Sieg. Wir haben gewusst, dass Kapfenberg eine sehr kampfstarke Mannschaft ist, die es uns heute nicht leicht gemacht hat. Wir haben durch Eigenfehler unsere 1:0-Führung verspielt, konnten am Ende das Match aber noch drehen.Fußball, Sky Go Erste Liga, 31. Runde, Freitag, 28. April: KSV 1919 vs. SC Austria Lustenau 3:2 (0:1). Fekete-Stadion 450, SR GrobelnikKSV: Gartler – Seebacher, Meusburger, Lakic-Pesic, Haas – Sencar, Flecker, Bahtic (82. Feyrer)– Frieser (81.Petrovic), Budnik (60. Maier), VictorAustria Lustenau: Knett – Tuncer, Stückler, Stark, Sobkova – Grabher, Wiessmeier, Haring – Dossou, De Lima, Da Silva (76.) GrubeckTorfolge:0:1 (13.) Sobkova1:1 (47.) Meusburger2:1 ((65.) Flecker2:2 (72.) Wiessmeier2:3 (80.) WiessmeierGelbe Karte: GrubeckDienstag, 2. Mai, 18.30 Uhr: WSG Wattens vs. KSV 1919Freitag, 5. Mai, 18.30 Uhr: KSV 1919 vs. FC LieferingFreitag, 12. Mai, 18.30 Uhr: LASK Linz vs. KSV 1919Freitag, 19. Mai, 19.30 Uhr: (letzte Runde) KSV 1919 vs. BW LinzErwachsene können für das Match „KSV 1919 – FC Liefering“ um 5 Euro ein Ticket für die Murauer Tribüne erwerben, Kinder bis 15 Jahre genießen für die Murauer Tribüne freien Eintritt. Tickets sind an den Kassen im Franz-Fekete-Stadion erhältlich.Die Firma Herz Armaturen, ein langjähriger und sehr wichtiger Partner der KSV 1919, verlost im Rahmen des Lieferingspiels eine Luftwärmepumpe. Besucher können am Spieltag bei dem Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück eine Luftwärmepumpe gewinnen. Die Verlosung erfolgt nach dem Halbzeitpfiff: „Mitmachen und gewinnen“.