Rapid Kapfenberg schon Dritter

09.05.2017, 10:12 Uhr

Unterliga Nord B.

TuS Kraubath – St. Peter/Fr. 1:3 (1:0). Tore:

Scheifling/Lor. – ATuS Niklasdorf 3:2 (1:2). Tore:

SV Kobenz – SV Hinterberg 1:2 (0:0). Tore:

FC Proleb – SV Oberwölz 0:3 (0:0). Tore:

Rapid Kapfenberg – St. Peter/Jbg. 3:1 (2:0). Tore:

Kurz bzw. Gruber (Eig.), Stojcevic, Huber. In der 31. Minute konnte Kraubath in Führung gehen, Kapitän Christian Kurz traf nach einem Freistoß von Jan Schatzl. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgten die Gäste für das 1:1, Christoph Gruber traf in das eigene Tor. In der 80. Minute erzielte Stiven Stojcevic das 1:2 und in der 87. Minute sorgte Maximillian Huber für den 1:3-Endstand.Londer, Langmaier, Reiner bzw. Mock, Feiel. Es sollte nicht sein. Die Gäste aus Niklasdorf führten zur Halbzeit mit 1:2, mussten sich dem Tabellenschlusslicht Scheifling am Ende aber dennoch mit 2:3 geschlagen geben.Hammer (Elf.) bzw. Juritsch, Stockreiter. Nach 75 torlosen Minuten war es Markus Stockreiter, der für das befreiende 1:0 sorgte. Wenige Minuten später war es Rene Juritsch, der mit Saisontreffer Nummer 17 für die Vorentscheidung zum 2:0 traf. Der Anschlusstreffer der Kobenzer durch Daniel Hammer (92. Minute) kam etwas zu spät.Plattner (2), Heit. Tobias Plattner mit einem Doppelpack und Thomas Heit mit einem Treffer in der Nachspielzeit sorgten für ein klares 3:0.Krasniqi (2), Frühwirth bzw. Köck. Nach 57 Minuten war das Spiel zugunsten der Heimelf entschieden, nach Treffern von Leke Krasniqi (2) und Peter Frühwirth führten die Kapfenberger, die jetzt Tabellendritter sind, bereits mit 3:0.