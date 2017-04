Sechs Medaillen bei Meisterschaft

28.04.2017, 11:17 Uhr

Karate.

Bei der Karate-Schulmeisterschaft in Fürstenfeld holten die jungen Sportler aus dem Bezirk 1 x Silber, 5 x Bronze und einen 5. Platz. Silber ging an Amra Oklopcic (HTBL Kapfenberg), Bronzemedaillen gewannen Matthias Peintinger (NMS Bruck), Thomas Steko-Katic (HTBL Kapfenberg), Angela Brandner, Julian Fiedler (beide BG/BRG Bruck) und Elias Zeiss (Kaplan-Volksschule Hönigsberg), 5. wurde Schulkollege Eljan Bozhdarai.Thomas Steko-Katic legte überdies die Prüfung zum höchsten Schülergrad in Karate ab.