Silber und Bronze auf der Langbahn

19.07.2017, 10:58 Uhr

Schwimmen.

Lena Moser von der Kapfenberger Schwimmvereinigung konnte sich bei den österr. Langbahnmeisterschaften in Enns zwei Mal auszeichnen lassen. Sie holte bei den Junioren Silber über 200 Meter Rücken und Bronze über 200 Meter Schmetterling.Mit drei Schwimmern war die SV Leoben vertreten. Für Trainer Christian Wohlmutter (zwei A-Finali) war's ein gelungener Formtest vor der Masters WM im August in Budapest. Florjan Shurdhaj wurde über 400 Meter Lagen Siebenter (5. bei den Junioren, 7. über 100 Schmetterling), über 200 Schmetterling starker Sechster bzw. 7. über 200 Lagen. Sophie Groiß wurde 10. über 50 Meter Schmetterling, 12. über 50 Meter Brust.Die nächsten Medaillenentscheidungen stehen ab Donnerstag an. Von 20. – 23. Juli finden in Kapfenberg die österr. Meisterschaften für die Nachwuchsklassen statt.